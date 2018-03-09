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Dokuz Canlı Bay Tüylü
Nine Lives
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Filmin Konusu
İşkolik bir adam olan Tom Brand, kızının doğum gününde ona aldığı kedi ile birlikte bir kaza geçirir ve komaya girer. Kaza sırasında kedinin bedenine hapsolan Tom, ailesinin yanında 'Bay Tüylü' olarak yaşamaya başlar. Kedilerden nefret eden Tom'u neler beklemektedir? Komadan çıkıp ailesine yeniden sarılabilecek midir?
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