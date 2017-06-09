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Dokuzuncu Hayat

The 9th Life of Louis Drax

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Fragmanlar


Dokuzuncu Hayat
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 2.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Louis Drax kaza yapmaya çok meyillidir. Sadece küçük kazalar değil. Büyük, korkunç ve ölüm tehlikesi yüksek kazalar. Aslına bakılırsa yaşadığı sekiz yılda sekiz büyük ölüm tehlikesi atlatmıştır. Ezilmiş, zehirlenmiş, elektrik akımına kapılmış, donmuş, kırılmış ve boğulmuştur. Ancak gizemli bir nedenle hepsinden canlı çıkmayı başarır. Ne ailesi ne de psikiyatristi, Louis'nin gizemini gün yüzüne çıkaramaz.

Louis yaşadığı en büyük kazayı, dokuzuncu doğum günü sırasında annesi Natalie ve babası Peter ile beraber iken tecrübe eder. Bir uçurumdan, buz gibi soğuk suyun içine düşen Louis, hastaneye ulaşamadan ölür. Bu onun son kazası gibi görünmektedir.
Gerçekten öyle midir? Morgda geçirdiği iki saatin ardından, Louis açıklanamayan bir şekilde hareket etmeye başlar. Ünlü çocuk nörolojisti Dr. Allan Pascal, Louis'nin gizemini çözmeye kararlıdır. Ancak Dr. Pascal'ın Natalie Drax'a karşı artan ilgisi olayları çok daha karışık bir hale getirir. Ayrıca esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Peter, herkes için potansiyel bir tehlike oluşturmaya başlar.

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