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Dokuzuncu Hayat
The 9th Life of Louis Drax
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 2.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, İngiltere, Kanada
- Gösterim Tarihi :9 Haziran 2017
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- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Louis Drax kaza yapmaya çok meyillidir. Sadece küçük kazalar değil. Büyük, korkunç ve ölüm tehlikesi yüksek kazalar. Aslına bakılırsa yaşadığı sekiz yılda sekiz büyük ölüm tehlikesi atlatmıştır. Ezilmiş, zehirlenmiş, elektrik akımına kapılmış, donmuş, kırılmış ve boğulmuştur. Ancak gizemli bir nedenle hepsinden canlı çıkmayı başarır. Ne ailesi ne de psikiyatristi, Louis'nin gizemini gün yüzüne çıkaramaz.
Louis yaşadığı en büyük kazayı, dokuzuncu doğum günü sırasında annesi Natalie ve babası Peter ile beraber iken tecrübe eder. Bir uçurumdan, buz gibi soğuk suyun içine düşen Louis, hastaneye ulaşamadan ölür. Bu onun son kazası gibi görünmektedir.
Gerçekten öyle midir? Morgda geçirdiği iki saatin ardından, Louis açıklanamayan bir şekilde hareket etmeye başlar. Ünlü çocuk nörolojisti Dr. Allan Pascal, Louis'nin gizemini çözmeye kararlıdır. Ancak Dr. Pascal'ın Natalie Drax'a karşı artan ilgisi olayları çok daha karışık bir hale getirir. Ayrıca esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Peter, herkes için potansiyel bir tehlike oluşturmaya başlar.
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