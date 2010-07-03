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Dolphins: The Ride
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Kısa Film
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :4 dk.
- Dağıtıcı :IMAX, New Wave International
- Resmi Sitesi : IMAX summary
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