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Dönerse Senindir

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dönerse Senindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mehmet'in, hayatının aşkı Selin'den ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için Defne ile işbirliği yapması ile başlayan hikaye sürprizlerle devam edecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • Çok süper tavsiye ederim ve rolere uygun isimler

  • Vaktinize yazık. Aman ha gitmeyin.

  • Allasen paranızı harcayıp gitmeyin şu filmez senaryo yok oyunculuk yok basit bir filmcik

  • Donmedi.

  • rezalettt

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Oyuncular ve ekip

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