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Dönerse Senindir
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Mehmet'in, hayatının aşkı Selin'den ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için Defne ile işbirliği yapması ile başlayan hikaye sürprizlerle devam edecektir.
Galeri
Yorumlar
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Çok süper tavsiye ederim ve rolere uygun isimler
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Vaktinize yazık. Aman ha gitmeyin.
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Allasen paranızı harcayıp gitmeyin şu filmez senaryo yok oyunculuk yok basit bir filmcik
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Donmedi.
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rezalettt
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