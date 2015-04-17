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Dönüm Noktası
The Humbling
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Simon Axler bir anda ve açıklanamaz bir şekilde yeteneğini kaybettikten sonra girdiği bunalım sonucunda intihara meyilli hale gelen ünlü bir sahne oyuncusudur. Tekrar gündemdeki yerini alabilmek adına yarı yaşındaki lezbiyen bir kadınla ilişkiye girer. Kısa süre sonra, söz konusu ilişki, romantik çiftin geçmişlerindeki insanların yeniden hayatlarına girmeleriyle, karmaşaya dönüşür.
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