Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Dönüm Noktası - The Humbling
Paylaş

Dönüm Noktası

The Humbling

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dönüm Noktası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Simon Axler bir anda ve açıklanamaz bir şekilde yeteneğini kaybettikten sonra girdiği bunalım sonucunda intihara meyilli hale gelen ünlü bir sahne oyuncusudur. Tekrar gündemdeki yerini alabilmek adına yarı yaşındaki lezbiyen bir kadınla ilişkiye girer. Kısa süre sonra, söz konusu ilişki, romantik çiftin geçmişlerindeki insanların yeniden hayatlarına girmeleriyle, karmaşaya dönüşür.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Dönüm Noktası filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Dönüm Noktası filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir