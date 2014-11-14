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Dönüş
The Turning
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :14 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :180 dk.
Filmin Konusu
Küçük bir kıyı kasabasının sakinleri, sıradan yaşamlarını sarsan olağanüstü anları yaşarken, tereddüt ve pişmanlık hissediyor, bazı ilişkiler ister istemez değişiyor, kararlardan vazgeçiliyor, bazı yaşamlar sonsuza dek yön değiştiriyor…
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