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Dora ve Kayıp Altın Şehri
Dora and the Lost City Of Gold
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Filmi Oyla :
- Tür :Aile, Macera
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD, Avustralya
- Gösterim Tarihi :9 Ağustos 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Dora, doğayla iç içe büyümüş bir kızdır. Hayatının büyük bölümünü ailesiyle birlikte ormanları keşfederek ve doğayla iç içe geçirmiştir. Ancak şimdi Dora'nın önünde onu balta girmemiş ormanlardan çok daha fazla korkutan bir macera vardır ve bu maceradan kaçma şansı yoktur. Artık liseye gitmek zorundadır. Her zaman bir kaşifin ruhunu taşıyan genç Dora hızla kendine arkadaşlar bulur. En yakın arkadaşı olan maymun Boots, Diego ve bir grup ayaktakımı kısa sürede Dora'nın en yakın arkadaşı olur. Yeni arkadaş grubu, genç Dora'nın ailesini kurtarmak ve kayıp İnka uygarlığının arkasındaki tahmin edilemez gizemi çözmek için rengarenk bir maceraya atılırlar...
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