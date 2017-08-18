Doraemon: Buz Devri Macerası

Robot kedi Doraemon, yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek isteyen Nabita ve arkadaşlarını okyanusun üzerinde yüzen dev bir buzula götürür. Doraemon'un birbirinden eğlenceli icatları sayesinde kendilerine buzdan eğlence parkı inşa eden arkadaşlar, burada gizemli bir altın yüzük bulurlar. Yüzük insanların henüz buralara ayak basmadığı 100 bin yıl öncesine aittir. Yüzüğün sahibini bulmak için Antarkrika'ya giden Doraemon ve arkadaşları, buzun altında kalmış dev bir şehir keşfederler. Doraemon'un zaman kemerini kullanarak 100 bin yıl öncesine seyahat ederler ve burada gizemli yüzükle bağı olan Kara ile tanışırlar. Çok geçmeden ekip, tüm dünyayı buzlar altında bırakacak bir tehlikeyle yüzleşir.