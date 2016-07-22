Doraemon: Taş Devri Macerası

Ne okulda ne de evde aradığı huzuru bulamayan Nobita sonunda evden kaçmaya karar verir. Nobita'nın yakın arkadaşları Gian, Shizuka ve Suneo'nun da evden kaçmak için kendilerince geçerli sebepleri vardır. Ancak nereye gideceklerine bir türlü karar veremezler. Çünkü artık günümüzde bütün toprakların bir sahibi vardır. Doraemon'u da yanlarına alan arkadaşlar zamanda bir yolculuğa çıkarak 70.000 yıl öncesine giderler. Yani çok çok az insanın yaşadığı, yeryüzündeki toprakların henüz kimsenin olmadığı zamanlara... Ancak taş devrininde de her şey yolunda değildir. Köyde yaşayan Işık Klanı'nın başı korkunç Gigazombi'yle derttedir. Kahramanlarımız Doraemon'un yardımıyla taş devrinde barışı sağlayıp Işık Klanını korkunç Gigazombi'den kurtarmak üzere kolları sıvarlar.