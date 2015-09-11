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Doraemon
Stand by Me Doraemon
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 3.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Japonya
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Nobita, Tokyo’da yaşayan 10 yaşında saf bir çocuktur. Bir gün Nobita’nın karşısına torununun torunu Sewashi ve insanlara yardım etmek için üretilmiş olan kedi robot Doraemon çıkagelir. Sewashi’nin ailesi çok zor zamanlar geçirmektedir. Sewashi, ailesinin geleceğini değiştirmek için Nobita’ya göz kulak olacak Doraemon’u getirmiştir. Nobita’yı mutlu edemezse Doraemon asla 22. yüzyıla geri dönemeyecektir.
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