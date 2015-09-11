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Doraemon

Stand by Me Doraemon

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Fragmanlar


Doraemon
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 3.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Nobita, Tokyo’da yaşayan 10 yaşında saf bir çocuktur. Bir gün Nobita’nın karşısına torununun torunu Sewashi ve insanlara yardım etmek için üretilmiş olan kedi robot Doraemon çıkagelir. Sewashi’nin ailesi çok zor zamanlar geçirmektedir. Sewashi, ailesinin geleceğini değiştirmek için Nobita’ya göz kulak olacak Doraemon’u getirmiştir. Nobita’yı mutlu edemezse Doraemon asla 22. yüzyıla geri dönemeyecektir.

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