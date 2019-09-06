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Dört Kafadar

Marnie's World

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Dört Kafadar
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Filmin Konusu

Dört Kafadar, evden çıkması yasak olan ancak evin dışındaki dünyayı merak eden sevimli kedi Marnie'nin, sokağa adım atması ile birlikte yaşadığı maceraları konu ediyor.
Marnie, kendisinin şaşkın bir insan evladı olduğuna inanan, küçük, tombul bir kedidir. Sevimli kedi, asla bebek sahibi olamayan ve bu yüzden tüm ilgisini ona veren sahibi Rosalinde ile yaşamaktadır. Sahibi ona tam bir prenses gibi bakmakta ve istediği ne varsa anlamaktadır. Evden çıkması yasak olan ve günlerini uyuyarak, yemek yiyerek ve televizyon izleyerek geçiren Marnie'nin aklı fikri evin dışındaki dünyadadır. Dışarıda olanları fazlasıyla merak eden Marnie,Rosalinde’in düzenbaz kardeşi Paul tarafından da aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik eder.

Galeri

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