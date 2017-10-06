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Dört Köşe

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Fragmanlar


Dört Köşe
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği Dört Köşe, haksız yere gözaltına alınan dört kişinin, yaşadıkları haksızlıklar sonrası uygulamaya koydukları büyük plana odaklanıyor.
İstanbul'da herhangi bir gün… Nev-i şahsına münhasır dört karakter, bir nezarethane… Ve bir plan! Aynı gece, aynı nezarethanede bulunan Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo haksız yere gözaltına alınmışlardı. Bu onların yaşadığı ilk haksızlık da değildi üstelik! Peki ne yapacaklardı?... Birlik olup, düzene karşı "Biz de varız ulan, buradayız, yaşıyoruz." demek için bir hırsızlık tezgâhladılar. Hak yiyerek güçlü olandan çalıp, yaşadıkları tüm haksızlıkları sıfırlayacaklardı. Hedefleri ise cesaret isteyecek türdendi. İstanbul'un en karanlık, en güçlü adamı Timsah Hamza… İşte asıl hikâye böyle başladı…

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