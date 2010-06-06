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Dörtgöz ve Keltoş Ucube Jimmy´ye Karşı
Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Çocuk, Animasyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İspanya
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Filmin Konusu
Bir suçlu, nüfusa, kontrol edilemez bir kahkaha üretiyor. Mortadelo ve Filemon onu durdurmak zorundadır. Ucube Jimmy'den sonsuza dek kurtulmak için macera dolu bir savaş başlar.
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