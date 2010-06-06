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Dörtgöz ve Keltoş Ucube Jimmy´ye Karşı

Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo

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Dörtgöz ve Keltoş Ucube Jimmy´ye Karşı
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
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Filmin Konusu

Bir suçlu, nüfusa, kontrol edilemez bir kahkaha üretiyor. Mortadelo ve Filemon onu durdurmak zorundadır. Ucube Jimmy'den sonsuza dek kurtulmak için macera dolu bir savaş başlar.

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