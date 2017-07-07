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Doru

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Doru
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Can Soysal'ın yönettiği Doru, Nevşehir ve Kayseri illeri arasında Erciyes dağı eteklerinde bulunan, Türk yabani atlarını konu alan bir animasyon.

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