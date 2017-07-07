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Doru
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Temmuz 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
Filmin Konusu
Can Soysal'ın yönettiği Doru, Nevşehir ve Kayseri illeri arasında Erciyes dağı eteklerinde bulunan, Türk yabani atlarını konu alan bir animasyon.
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