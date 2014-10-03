Dracula: Başlangıç
Dracula Untold
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Savaş, Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dünya’nın sinemada Dracula’yla tanışması ve izleyicileri ilk kez büyüsü altına almasından neredeyse yüzyıl kadar sonra, türe öncülük eden stüdyo, canavarlar çağının heyecanlı yeniden doğuşunu ilân eden aksiyon – macerada, efsanenin en büyüleyici figürlerinden birini yeniden uyandırıyor. Luke Evans, gün doğarken Dracula olarak bilinen, tarihin tanıdığı lanetli adamlardan Kazıklı Voyvoda’yı gecenin tüm güçlerine sahip bir yaratığa dönüştürüyor.
Galeri
Yorumlar
-
yıllardır vampir filmleri izlerim ama ilk defa Türk milleti ile ilişkilendirilmiş bir film izledim. resmen Türk düşmanlığı üzerine yapılmış. İstanbul' un fetih yıllarına denk getirilmiş ve Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle final yapılmış saçma sapan bir film. bu filmden avrupanın Osmanı Devleti' nin zaferlerinden ve fetihlerinden dolayı yüzyıllar geçmesine rağmen büyük bir eziklik içinde olduğunu bir kez daha anladım. oyunculukları, aksiyon sahnelerini, vb. film ile ilgili konuları değerlendirmeyi hakedecek bir film değil. rezalet ötesi diyebilirim, amerikan sineması adına utanç filmi !!!
-
Yalanlar üzerine kurulu bir film. Bunu bilerek izlenebilir.
-
kendi tarihine bu kadar düşman bir millet daha var mıdır bilmiyorum. Türkler ne zaman gidip de avrupa'da bu kadar canilik yapmış. Biraz tarih bilginiz varsa Fatih Sultan Mehmet'in bir sefer sırasında daha İstanbul'dan uzaklaşmadan bir hastalık sonucu öldüğünü öğrenirsiniz. Üstelik bu kadar genç de değildi. Fatih avrupalıları Kazıklı Voyvoda'nın zulmünden kurtarmak için onunla savaştı.
-
Film çok güzel içinizdeki faşizmi yenin ve zevk alın yoksa gidip Battalgazi filan seyredin ))
-
Filmi beğenmedim bişeyler eksikti.