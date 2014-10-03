Dracula: Başlangıç

Dünya’nın sinemada Dracula’yla tanışması ve izleyicileri ilk kez büyüsü altına almasından neredeyse yüzyıl kadar sonra, türe öncülük eden stüdyo, canavarlar çağının heyecanlı yeniden doğuşunu ilân eden aksiyon – macerada, efsanenin en büyüleyici figürlerinden birini yeniden uyandırıyor. Luke Evans, gün doğarken Dracula olarak bilinen, tarihin tanıdığı lanetli adamlardan Kazıklı Voyvoda’yı gecenin tüm güçlerine sahip bir yaratığa dönüştürüyor.