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Duan chang hua
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1963
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Yin Tse , Suet Kong , Luquan Gao , Man Lai , Kung Lok , Tung Ng , Hui Hsia , Yuet Ching Lee , Wai Wong , Dan Chu
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Kong Ngee
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