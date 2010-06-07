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Dubai Chalo
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1979
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Ali Ejaz , Malik Anokha , Taya Barkat , Asim Bukhari , Changezi , Hairatangez , Abid Kashmiri , Mastana , Abbu Shah , Badiuz Zaman devamı..
- Müzik :
- Süre :3 dk.
- Dağıtıcı :Goldy Pictures
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