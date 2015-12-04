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Düğün Dernek 2: Sünnet
1 kişi izlemiş. | 47 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
İlk filmde oğlunu evlendiren İsmail, ikinci filmde torununu sünnet ettirme telaşına giriyor. Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor.
Galeri
Yorumlar
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keyifliydi devam filmi olmasina ragmen ilk filmi aratmadi
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arkadaşlar alt yazilimi yoksa turkcemi
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Eğlenmek amacıyla gidilebilir ama ilk film kadar güzel değil.
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1 i kadar komik olmasada yinede çok komik. 10
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çok komikti gidin bence )
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