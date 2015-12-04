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Sinema>Film Arşiv >  Düğün Dernek 2: Sünnet
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Düğün Dernek 2: Sünnet

1 kişi izlemiş. | 47 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Düğün Dernek 2: Sünnet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (73 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

İlk filmde oğlunu evlendiren İsmail, ikinci filmde torununu sünnet ettirme telaşına giriyor. Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • keyifliydi devam filmi olmasina ragmen ilk filmi aratmadi

  • arkadaşlar alt yazilimi yoksa turkcemi

  • Eğlenmek amacıyla gidilebilir ama ilk film kadar güzel değil.

  • 1 i kadar komik olmasada yinede çok komik. 10

  • çok komikti gidin bence )

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Oyuncular ve ekip

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