Düğün Dernek

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha’nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas’da düğün gelenekleri ağır, İsmail’de imkan dardır, ama can yoldaşları ile tüm Sivas seferber edilecektir.