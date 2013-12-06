Düğün Dernek
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha’nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas’da düğün gelenekleri ağır, İsmail’de imkan dardır, ama can yoldaşları ile tüm Sivas seferber edilecektir.
Galeri
Yorumlar
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fazla bişey beklemeyin sadece gülün...
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Vuhuu muhtesemdi ve 30 dk icin sabirsizlaniyorum. Bu ekip alkışı fazlasıyla hak ediyor.
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Ben acikcasi pek keyif alamadim, hatta sadece bir iki yerde guldum ama sinemada her sahneye gulen kisiler de vardi baya. Yani kisiden kisiye degisiyor demek bu gulebilme meselesi. Bana abartilmis geldi sahsen. "Kardes Payi" cok daha eglenceli
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Film güzeldi
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Çok güzeldi ama daha uzun ve kısa tutulması gereken yerler vardı, bi ara o kadar çok kişi bayıldı ki sıktı artık, düğün sahneleri daha uzun olabilirdi, ama herşeye rağmen güzel