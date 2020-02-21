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Dumlupınar: Vatan Sağolsun
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Filmin Konusu
Dumlupınar: Vatan Sağolsun, Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesini konu ediyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
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