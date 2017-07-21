"Dunkirk'' yüz binlerce İngiliz ve Müttefik askerlerinin, düşman kuvvetleri tarafından çevrilmesiyle başlıyor. Sahilde, denize arkaları dönük bir şekilde tuzağa düşürülen askerler, düşmanları tarafından etrafları kuşatılarak kurtulması imkânsız bir durumla yüzleşirler.