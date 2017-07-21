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Dunkirk
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :21 Temmuz 2017
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Filmin Konusu
"Dunkirk'' yüz binlerce İngiliz ve Müttefik askerlerinin, düşman kuvvetleri tarafından çevrilmesiyle başlıyor. Sahilde, denize arkaları dönük bir şekilde tuzağa düşürülen askerler, düşmanları tarafından etrafları kuşatılarak kurtulması imkânsız bir durumla yüzleşirler.
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