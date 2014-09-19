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Dünyada 20.000 Gün
20,000 Days on Earth
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Belgesel, Müzik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :19 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
40 yıldır müzik yapan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave’in bir efsane olduğu kesin. Dahası, o bir kültür ikonu, senarist ve tarihin en ilginç sanatçılardan birisi. Bizi, Nick Cave’in alamet-i farikasına şahit olmamız için yaşamındaki 20.000. günü izlemeye davet eden filmde, sanatçının Kylie Minogue, Warren Ellis ve Ray Winstone gibi isimlerle yaşadığı anlardan samimi ve şık kesitler izliyoruz.
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