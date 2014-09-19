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Dünyada 20.000 Gün

20,000 Days on Earth

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Fragmanlar


Dünyada 20.000 Gün
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

40 yıldır müzik yapan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave’in bir efsane olduğu kesin. Dahası, o bir kültür ikonu, senarist ve tarihin en ilginç sanatçılardan birisi. Bizi, Nick Cave’in alamet-i farikasına şahit olmamız için yaşamındaki 20.000. günü izlemeye davet eden filmde, sanatçının Kylie Minogue, Warren Ellis ve Ray Winstone gibi isimlerle yaşadığı anlardan samimi ve şık kesitler izliyoruz.

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