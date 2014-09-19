Dünyada 20.000 Gün

40 yıldır müzik yapan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave’in bir efsane olduğu kesin. Dahası, o bir kültür ikonu, senarist ve tarihin en ilginç sanatçılardan birisi. Bizi, Nick Cave’in alamet-i farikasına şahit olmamız için yaşamındaki 20.000. günü izlemeye davet eden filmde, sanatçının Kylie Minogue, Warren Ellis ve Ray Winstone gibi isimlerle yaşadığı anlardan samimi ve şık kesitler izliyoruz.