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Dünyanın En Güzel Kokusu 2

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Dünyanın En Güzel Kokusu 2
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal ve Bestemsu Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2, ilk filmde aşk yaşadığı Derya'nın ölümüyle başa çıkmaya çalışan Hakan'ın hikâyesini anlatıyor.

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