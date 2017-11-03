Sinema>Film Arşiv > Dünyanın En Güzel Kokusu 2
Dünyanın En Güzel Kokusu 2
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Kasım 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal ve Bestemsu Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2, ilk filmde aşk yaşadığı Derya'nın ölümüyle başa çıkmaya çalışan Hakan'ın hikâyesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.