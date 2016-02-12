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Dünyanın En Güzel Kokusu

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Fragmanlar


Dünyanın En Güzel Kokusu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Dünyanın En Güzel Kokusu”nda Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yanı sıra; Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi güçlü oyuncular rol alıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • ben şahsım olarak filmi beğendim kesinlikle eşiyle sevgilisiyle gidilecek bir film. konu olarak genelturk filmleri konusu dışında. tavsiye ederim. kesinlikle vakit kaybı olacak bir film değil

  • Rezalet.. Tuba nın yapmacık hareketleri özellikle bayık bir film kesinlikle amatör yani Bundan sonra türk filmmi aslaaa fiyasko gitmeyin..

  • Kokmuyoooo offf bıktım boyle filmlerden

  • Çok sıkıldım.Tuba Ünsal ın sahte halleri beni benden aldı ... Emeğe saygı diyerek Türk filmi izliyoruz ama olmuyor işte , olamıyor...

  • Tuğba Ünsal\'ın yanına Rıza Kocaoğlu rol olarak uymasa da kesinlikle harika bir filmdi. Delibal\'dan sonra hoşuma giden 2.film. Kesinlikle eşinizle, sevgilinizle gitmelisiniz.

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Oyuncular ve ekip

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