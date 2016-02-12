Dünyanın En Güzel Kokusu
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Şubat 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Dünyanın En Güzel Kokusu”nda Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yanı sıra; Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi güçlü oyuncular rol alıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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ben şahsım olarak filmi beğendim kesinlikle eşiyle sevgilisiyle gidilecek bir film. konu olarak genelturk filmleri konusu dışında. tavsiye ederim. kesinlikle vakit kaybı olacak bir film değil
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Rezalet.. Tuba nın yapmacık hareketleri özellikle bayık bir film kesinlikle amatör yani Bundan sonra türk filmmi aslaaa fiyasko gitmeyin..
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Kokmuyoooo offf bıktım boyle filmlerden
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Çok sıkıldım.Tuba Ünsal ın sahte halleri beni benden aldı ... Emeğe saygı diyerek Türk filmi izliyoruz ama olmuyor işte , olamıyor...
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Tuğba Ünsal\'ın yanına Rıza Kocaoğlu rol olarak uymasa da kesinlikle harika bir filmdi. Delibal\'dan sonra hoşuma giden 2.film. Kesinlikle eşinizle, sevgilinizle gitmelisiniz.