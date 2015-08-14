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Dünyanın Sonu

Afflicted

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Fragmanlar


Dünyanın Sonu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir yıl boyunca dünyayı dolaşmak isteyen ve bu sırada da attıkları her adımı kayda alan iki arkadaşın korku dolu hikâyesinde olaylar, Paris’te güzel bir kadınla tanışmalarıyla karanlık ve umulmadık bir açıda yönlenir. Evlerinden kilometrelerce uzaktaki maceraperest ikili, bu karanlık gücün kaynağını, kendilerini yok etmeden bulmak zorundadır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Yusuf yusuf bir filme benziyor

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Oyuncular ve ekip

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