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Dünyanın Sonu
Afflicted
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Kanada
- Gösterim Tarihi :14 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Bir yıl boyunca dünyayı dolaşmak isteyen ve bu sırada da attıkları her adımı kayda alan iki arkadaşın korku dolu hikâyesinde olaylar, Paris’te güzel bir kadınla tanışmalarıyla karanlık ve umulmadık bir açıda yönlenir. Evlerinden kilometrelerce uzaktaki maceraperest ikili, bu karanlık gücün kaynağını, kendilerini yok etmeden bulmak zorundadır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Yusuf yusuf bir filme benziyor
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