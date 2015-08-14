Dünyanın Sonu

Bir yıl boyunca dünyayı dolaşmak isteyen ve bu sırada da attıkları her adımı kayda alan iki arkadaşın korku dolu hikâyesinde olaylar, Paris’te güzel bir kadınla tanışmalarıyla karanlık ve umulmadık bir açıda yönlenir. Evlerinden kilometrelerce uzaktaki maceraperest ikili, bu karanlık gücün kaynağını, kendilerini yok etmeden bulmak zorundadır.