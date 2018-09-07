Sinema>Film Arşiv > Duo she
Duo she
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :1997
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Danny Lee , Yvonne Yung Hung , Emil Chau , Yeung Ming Wan , Frankie Chin , Chi Wah Wong , Ada Choi , Chi Hung Ng , Li Yu
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :101 dk.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.