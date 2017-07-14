Başarılı bir gazeteci olan Tahir'i, öğretmen Feride'yi ve Nizam'ı bir araya getiren şey, gizli bir tarikattan aldıkları özel bir davetiyedir. Üzerinde bir kartal amblemi olan bu zarflarda yazılı adresin dışında, davetlilerin herkesten gizlediği sırlara dair bir de fotoğraf vardır.

Tahir, Feride ve Nizam, zarftaki adrese gittiklerinde kimsenin bilmediği sırlarının bu tarikat tarafından bilindiğini öğrenirler. Yüzleştikleri bu tarikat onlardan, yapılan daveti kabul ederek yeni bir hayata başlamalarını ister.

Daveti kabul eden Tahir, Feride ve Nizam gözlerini açtıklarında kendilerini kapana kısılmış bir halde, çölün ortasında çevresine geniş bir çember çizili olan bir otobüs durağında bulurlar. Tahir, Feride ve Nizam, gizemli çölün ortasındaki bu durakta; geçmişleri, bilinç altları, korku ve pişmanlıklarıyla, her şeyden önemlisi çemberin dışına çıkabilmek için birbirlerini öldürmeleri gerektiği gerçeğiyle yüzleşirler.