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Durdulamaz Güç
Bloodshot
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Filmin Konusu
Bloodshot, bir çatışma sırasında öldürülen fakat nanoteknolojik yenilikleri üzerinde uygulayan bilim insanlarından olaşan gizli bir teşkilat tarafından hayata, birtakım özel güçlerle birlikte döndürülen Ray Garrison'ın, kendisini hayata döndürenlere bile güvenemeyeceği olaylar silsilesi içerisinde öldürülmüş olan karısının intikamını almaya çalışmasını konu ediniyor.
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