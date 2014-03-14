Film, 1976 yılı seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığına aday olan ve seçim çalışmalarına rağmen sadece 3 oy alan, yörenin çok sevilen insanı Postacı Dursun Çavuş’u konu alıyor. Postacı Dursun Çavuş seçim meydanlarında deve sırtında gezerek birçok vaatlerde bulunuyor ve hatta Adıyaman’a deniz bile getireceğini de söylemeyi ihmal etmiyor.