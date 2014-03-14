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Dursun Çavuş
3 kişi izlemiş. | 61 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Film, 1976 yılı seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığına aday olan ve seçim çalışmalarına rağmen sadece 3 oy alan, yörenin çok sevilen insanı Postacı Dursun Çavuş’u konu alıyor. Postacı Dursun Çavuş seçim meydanlarında deve sırtında gezerek birçok vaatlerde bulunuyor ve hatta Adıyaman’a deniz bile getireceğini de söylemeyi ihmal etmiyor.
Galeri
Yorumlar
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nerden izlediniz
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Kirli siyasetin temiz yüzü dursun çavuşun ironik hikeyesi. İzlenmeye değer.
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SÜPER BİR FİLM OLMUŞ ALLAH YAPANDAN YAPTIRANDAN RAZI OLSUN YURDUM İNSANİ İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DÜRÜSTÇE BİR YAŞAM HİKAYESİ
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böyle filmleri seviyorum. çok büyük prodüksüyonlar diil ama oyuncular ve senaryo işi götürüyo
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tam seçim üstü güzel bi komedi:)
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