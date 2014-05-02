Düş ve Gerçek

2. Dünya Savaşı’nda Fransa’da savaşmış olan Jimmy Picard, savaş sonrasında çektiği şiddetli baş ağrıları ve işitme kayıpları üzerine hastaneye yatar. Doktorlar Jimmy üzerinde çeşitli testler uygulamalarına rağmen rahatsızlığının nedenini bulamazlar. Bunun üzerine Jimmy, Fransız psikolog George Devereux’a yönlendirilir. İkili arasında karşılıklı güven ve saygıya dayalı samimi bir ilişki kurulur ve Jimmy’nin anı ve düşlerini keşfetmeye başlarlar.