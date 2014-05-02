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Düş ve Gerçek
Jimmy P.
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :2 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
2. Dünya Savaşı’nda Fransa’da savaşmış olan Jimmy Picard, savaş sonrasında çektiği şiddetli baş ağrıları ve işitme kayıpları üzerine hastaneye yatar. Doktorlar Jimmy üzerinde çeşitli testler uygulamalarına rağmen rahatsızlığının nedenini bulamazlar. Bunun üzerine Jimmy, Fransız psikolog George Devereux’a yönlendirilir. İkili arasında karşılıklı güven ve saygıya dayalı samimi bir ilişki kurulur ve Jimmy’nin anı ve düşlerini keşfetmeye başlarlar.
Galeri
Yorumlar
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bence tür kısmına dramın yanında gizem de eklenmeli
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benicio del toro çok iyi bir oyuncu. bu filmi bilmiyorum ama onun oynadığı filmler genelde hep iyi olur
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