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Düşler Diyarı

Beasts of the Southern Wild

3 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Düşler Diyarı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Hushpuppy, New Orleans'ın kıyılarında Bathtup isimli fakir ama mutlu toplulukta babasıyla birlikte yaşayan altı yaşında sevimli bir çocuktur. Alkolik babası Wink günden güne iyileşirken gizemli bir hastalığa yakalanır. Eşi benzeri görülmeyen ve ne olduğuna dair tanı koyulamayan bu hastalık dünyanın işleyiş düzenini derinden sarsar ve bir nevi kıyameti tetikler. Tarih öncesinde yaşamış olan 'Auroch' isimli antik ordu mezarlarından çıkar ve dünyanın sonunu getirmek için savaşmaya başlar. Şimdi küçük Huspuppy yaşadığı topluluk olan Delta'yı terk edecek ve dünyanın diğer ucundaki annesini aramaya başlayacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu filmi izlemek istiyorum

  • bu film neden bu kadar az şehirde ve salonda oyunyor bizde izlemek istiyoruz!!!

  • bu haftasonu gideceğim iki filmden biri ama kararsızım

  • izledim tavsiye ederim gidin

  • bugün gitmeyi düşünüyorum bu filme

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Oyuncular ve ekip

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