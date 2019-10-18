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Düşler Ülkesi

Imagination Land

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Düşler Ülkesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, her şeyin mümkün olduğu bir yer olan Düşler Ülkesi'ne gitmek için yola koyulan Barney Axle ve Scout'ın maceralarını konu ediyor.

Galeri

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