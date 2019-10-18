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Düşler Ülkesi
Imagination Land
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Filmin Konusu
Film, her şeyin mümkün olduğu bir yer olan Düşler Ülkesi'ne gitmek için yola koyulan Barney Axle ve Scout'ın maceralarını konu ediyor.
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