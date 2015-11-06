Düşlerin Terzisi
The Dressmaker
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :6 Kasım 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Tilly Dunnage, güzel, yetenekli ve sıra dışı bir kadındır. Vicdanında taşıdığı büyük bir yükle, annesi Molly’yi bulmak için doğduğu kasabaya döner. Tilly artık kasabada bir yabancı sayılmakta ve katil olarak suçlanmaktadır. Geçmişin yaraları ile döndüğü bu yerde Tilly’yi kasabalıya yaklaştıran şey onun eşsiz terzilik yetenekleri olur. Acılar yerini kahkahalara bırakırken Tilly modacı kimliğiyle kasabanın kadınlarını adeta baştan yaratır. Bu arada geçmişini haksız bir şekilde karalayanlardan tatlı tatlı intikamını almaya başlayan Tilly kasabanın yakışıklısı Teddy’ye kalbini kaptırınca bu aşkın ona tahmin edemeyeceği şeyler yaptıracağını görecektir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Çok güzeldi. Hüzünlü, komik, sıcak bir filmdi.
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En büyük +sı zaten Winslent'in oynaması değil mi?.. 10\9,9 ;)
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Aldığı puanın çok daha üstünde bi film, oyunculuk harika, sıkılmadan izleyebilirsiniz.
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izleyen yorum yazabilirmi??