Düşman
Enemy
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İspanya, Kanada
- Gösterim Tarihi :16 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Seyrettiğiniz filmde size ikiziniz kadar benzeyen birisi görseniz ne yaparsınız? Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. “Kopya”sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony’nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler. Yalnızca bir tanesinin hayatta kalabileceği kimlikler ve ikililikler üzerine kurulmuş bir psikolojik gerilim.
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Yorumlar
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Jake Gyllenhaal oynuyor diye dun aksam 90 dakikami bu filme verdim. İMDB de artik bir gosterge degil benim icin 7.0 puan vermisler, yuh diyorum, yazik diyorum, el insaf diyorum. Bu kadar sikici, bir yere baglanmayan, ilerlemeyen bir film olamaz arkadas! Para vermeyin sakin cok merak ettiyseniz netten izleyin de gorun bu harika! Yapimi...
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ilginç bi konu