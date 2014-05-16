Seyrettiğiniz filmde size ikiziniz kadar benzeyen birisi görseniz ne yaparsınız? Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. “Kopya”sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony’nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler. Yalnızca bir tanesinin hayatta kalabileceği kimlikler ve ikililikler üzerine kurulmuş bir psikolojik gerilim.