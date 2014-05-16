Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Düşman - Enemy
Paylaş

Düşman

Enemy

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Düşman
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Seyrettiğiniz filmde size ikiziniz kadar benzeyen birisi görseniz ne yaparsınız? Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. “Kopya”sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony’nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler. Yalnızca bir tanesinin hayatta kalabileceği kimlikler ve ikililikler üzerine kurulmuş bir psikolojik gerilim.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Jake Gyllenhaal oynuyor diye dun aksam 90 dakikami bu filme verdim. İMDB de artik bir gosterge degil benim icin 7.0 puan vermisler, yuh diyorum, yazik diyorum, el insaf diyorum. Bu kadar sikici, bir yere baglanmayan, ilerlemeyen bir film olamaz arkadas! Para vermeyin sakin cok merak ettiyseniz netten izleyin de gorun bu harika! Yapimi...

  • ilginç bi konu

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Düşman filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Düşman filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir