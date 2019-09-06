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Düzenbazlar Kulübü

Billionaire Boys Club

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Düzenbazlar Kulübü
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Filmin Konusu

1980’lerde Amerika’yı sarsan gerçek bir hikayeye dayanan film, bir grup Harvard mezununun kurduğu dolandırıcılık sistemini ve rayından çıkan olayları anlatıyor. Borsada çalışan Joe Hunt ve eski okul arkadaşı Dean Karny, şehrin en varlıklı yatırımcılarından Ron Levin’in çılgın fikirleriyle BBC adlı bir saadet zinciri kurarlar. Ancak gerçekte kimin dolandırıldığı, kimin kime oyun oynadığı belli değildir. Şehrin jet sosyetesinden, devasa şirketlerden BBC’ye yatırım teklifleri yağmakta; insanlar emeklilik günleri, çocuklarının eğitimi için yaptıkları birikimleri bu esrarengiz zincire teslim etmektedir. Genç milyarderlerin dizginsiz hırsı ile şirketleri kısa sürede Los Angeles’ın yıldızı haline gelince, FBI’ın radarına girmeleri de çok sürmeyecektir.

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