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Düzenbazlar

The Hustle

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Düzenbazlar
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Filmin Konusu

Düzenbazlar, birlikte çalışmaya karar veren iki dolandırıcı kadının hikayesini konu ediyor. Josephine Chesterfield, zengin insanları dolandıran, çekici bir kadındır. Düzenlediği planlar sayesinde arzuladığı paraya sahip olan Josephine’in dünyası, kurnaz olduğu kadar özgür de bir ruhu olann olan Penny Rust ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Josephine gibi dolandırıcı olan Penny, onunla tanışmasıyla bu zamana kadar ne kadar da küçük işlerin peşinde koştuğunun farkına varır. Josephine ile birlikte çalışmak isteyen Penny, sonunda genç kadını ikna etmeyi başarır. Birlikte bir işe başlamadan önce Josephine, insanları daha iyi kandırabilmek için Penny’e bir dizi taktik verir. Kendisi gibi olabilmek için Penny’ye her türlü eğitimi veren Josephine, sonunda istediği gibi bir ortak yaratmayı başarır. İki cazibeli dolandırıcının hedefinde ise bir teknoloji milyarderi vardır.

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