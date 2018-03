Düzensiz Düzenbazlar

Mümtaz uyanık, girişimci ama bir o kadar da düzenbaz bir karakter yapısına sahip bir halk adamıdır. Hayatı boyunca en kestirme yoldan köşeyi dönme peşinde koşmuş, her seferinde de hayal kırıklığına uğramıştır. Can dostum ve yardımcım dediği Ziya ise saf ve temiz bir kişiliğe sahiptir. Ağabeyim dediği Mümtaz ne derse Ziya için emir yerine geçer. İki kafadar bir gün istedikleri hayata kavuşma hayaliyle yaşamaya devam etmektedir. Yine bir gün kalkar ve yola koyulurlar. Aslında onlar için her zamanki gibi olağan bir gün olacaktır. Ama öyle olmaz. Daha önceden büyük kazık attıkları Kara Davut onları bulur. Mümtaz ve Ziya veremeyecekleri bir hesabın içerisindedirler. Davut ikisinin canını kendisi için son bir iş yapmaları karşılığında bağışlar.