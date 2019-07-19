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Ecinni: Tılsımlı Mezar
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Filmin Konusu
Yönetmen koltuğunda Mehmet Sağlam’ın oturduğu “Ecinni” filminin devam halkası olan “Ecinni: Tılsımlı Mezar”da, Osmanlı’dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor.
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