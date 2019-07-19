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Ecinni: Tılsımlı Mezar

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Ecinni: Tılsımlı Mezar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :19 Temmuz 2019

 

Filmin Konusu

Yönetmen koltuğunda Mehmet Sağlam’ın oturduğu “Ecinni” filminin devam halkası olan “Ecinni: Tılsımlı Mezar”da, Osmanlı’dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor.

Galeri

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