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Efsane Takım Bilim Kahramanları

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Efsane Takım Bilim Kahramanları
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Efsane Takım Bilim Kahramanları, geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı tehdit eden Sutung'a karşı mücadele eden süper kahraman ekibi Efsane Takım'ın hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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