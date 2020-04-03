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Efsane Takım Bilim Kahramanları
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Filmin Konusu
Efsane Takım Bilim Kahramanları, geliştirdiği biyolojik silahla dünyayı tehdit eden Sutung'a karşı mücadele eden süper kahraman ekibi Efsane Takım'ın hikâyesini anlatıyor.
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