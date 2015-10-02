1950’li ve 60’lı yıllarda İngiltere’de terör estiren gangster ikiz kardeşler Ronald Kray ve Reginald Kray kardeşlerin gerçek hayat hikâyelerinin anlatıldığı Efsane (Legend), Kray kardeşlerin bir şehri hakimiyeti altına alışının ardında yatan sırları ve acımasız yeraltı suç dünyasının kapılarını aralıyor.