Efsane
Legend
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Biyografi, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :2 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :131 dk.
Filmin Konusu
1950’li ve 60’lı yıllarda İngiltere’de terör estiren gangster ikiz kardeşler Ronald Kray ve Reginald Kray kardeşlerin gerçek hayat hikâyelerinin anlatıldığı Efsane (Legend), Kray kardeşlerin bir şehri hakimiyeti altına alışının ardında yatan sırları ve acımasız yeraltı suç dünyasının kapılarını aralıyor.
Galeri
Yorumlar
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yine geçmişte yaşanmış olayların beyaz perdeye aktarılmış hali bugünler de cık karşılaştığımız durumlar ama artık ondan ziyade önemli olan ön plana oyunculuk kurgu kostüm vsvs çıkıyor bu filmde de beklenen herşey karşılanmış izlenir tavsiye edilir
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tom hardy yine çok iyi ama film biraz durgun ve suresi gereksiz fazla. hareketli, bol aksiyonlu mafya tarzı bir film bekleyenler için uygun değil.