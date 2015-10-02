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Sinema>Film Arşiv >  Efsane - Legend
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Efsane

Legend

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Efsane
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1950’li ve 60’lı yıllarda İngiltere’de terör estiren gangster ikiz kardeşler Ronald Kray ve Reginald Kray kardeşlerin gerçek hayat hikâyelerinin anlatıldığı Efsane (Legend), Kray kardeşlerin bir şehri hakimiyeti altına alışının ardında yatan sırları ve acımasız yeraltı suç dünyasının kapılarını aralıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • yine geçmişte yaşanmış olayların beyaz perdeye aktarılmış hali bugünler de cık karşılaştığımız durumlar ama artık ondan ziyade önemli olan ön plana oyunculuk kurgu kostüm vsvs çıkıyor bu filmde de beklenen herşey karşılanmış izlenir tavsiye edilir

  • tom hardy yine çok iyi ama film biraz durgun ve suresi gereksiz fazla. hareketli, bol aksiyonlu mafya tarzı bir film bekleyenler için uygun değil.

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Oyuncular ve ekip

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