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Efsunlu Ayin

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Efsunlu Ayin
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Filmin Konusu

Gazetecilik bölümü son sınıfta okuyan Ebru, başlarda yurdun geçmişine dair anlatılan hikayelere inanmasa da burada yaşadığı korku dolu deneyimler ve geçmişe ait gördüğü sanrılar nedeniyle yurdu araştırmaya karar verir. Cevapsız birçok soruyla karşılaşacaktır. Bu yurtta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ebru, kendisine musallat olan varlığın geçmişte yurtta kaybolduğu iddia edilen kızlarla bir bağlantısı olduğunu çözdüğünde, binlerce yıldır insanlar ve cinler arasında süregelen bir akdin bozulacağı ayin gecesinin tam ortasında kalacaktır.

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