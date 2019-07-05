Efsunlu - Kabirden Gelen, hasta olduğunu düşünülen bir kıza yardım etmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Burcu, yıllar önce henüz bebekken bir yurt kapısına bırakılmış ve yurdun sahibi Zahide tarafından evlat edinilmiş bir kızdır. Zahide, Burcu'nun çaresi olmayan bir beyin hastalığı olduğunu düşünerek onu insalardan uzak büyütür. 20'li yaşlarına kadar kapalı kapılar ardından büyüyen Burcu'nun sesler, yurt koridorlarında yankılanır. Konuşamayan ve bir hayvan kadar hırçın olan Burcu her ne kadar dört duvar ardında yaşasa da tüm yurt onunla ilgili konuşur. Yurttaki kızlar, Burcu'nun içinde cin olduğunu o yüzden bu halde olduğunu iddia eder. Annesi doktorların ihmali nedeniyle ölünce hemşire olmaya karar veren Kübra da yurdun yeni öğrencilerindendir. Yurttaki kızların zorbalıklarıyla başa çıkmaya çalışan Kübra, Burcu'nun varlığından haberdar olunca onun için bir şeyler yapmaya karar verir. Burcu'ya yardım etmek için genç kıza ulaşmaya çalışan Kübra, Burcu ile iletişim kurmanın bir yolunu mu bulmuştur yoksa yurda geldiği ilk gün korkunç bir planın parçası olarak mı seçilmiştir.