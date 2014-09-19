Eğer Yaşarsam

Mia Hall, en zor kararın müzik hayallerinin peşinden gitmek ile hayatının aşkı arasında bir yol izlemek olacağını sanıyordur.



Fakat bir araba yolculuğu her şeyi değiştirir. Şimdi Mia’nın hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Pek çok şeyin açıklığa kavuştuğu bir gün boyunca ölüm ile yaşam arasında sıkışıp kalan genç kızın vermesi gereken tek bir karar kalmıştır ve bu karar yalnızca geleceğini değil, nihai yazgısını da belirleyecektir.