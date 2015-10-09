Ejder Kılıcı

Roma imparatoru Tiberius, İpek Yolu´nun önemini kavramış ve eline geçirmek için herşeyi yapacak duruma gelmiştir. Ordusuyla birlikte işgal ettikleri bu önemli geçiş yerini kendine mal etmesiyle, Huo An liderliğindeki bir grup eğitimli savaşçı imparatora ve ordusuna kafa tutarlar. Yanlarına Roma ordusunun kıdemli askeri General Lucius´u da katan savaşçılar, Roma imparatorluğuyla efsanevi bir savaşa girmek üzere hazırlanırlar.