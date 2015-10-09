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Ejder Kılıcı
Tian jiang xiong shi
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Çin
- Gösterim Tarihi :9 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :127 dk.
Filmin Konusu
Roma imparatoru Tiberius, İpek Yolu´nun önemini kavramış ve eline geçirmek için herşeyi yapacak duruma gelmiştir. Ordusuyla birlikte işgal ettikleri bu önemli geçiş yerini kendine mal etmesiyle, Huo An liderliğindeki bir grup eğitimli savaşçı imparatora ve ordusuna kafa tutarlar. Yanlarına Roma ordusunun kıdemli askeri General Lucius´u da katan savaşçılar, Roma imparatorluğuyla efsanevi bir savaşa girmek üzere hazırlanırlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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jackie chan varsa bu film izlenir
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guzel bır flım seyretmeye gıdıyorum
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