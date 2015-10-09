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Ejder Kılıcı

Tian jiang xiong shi

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ejder Kılıcı
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Roma imparatoru Tiberius, İpek Yolu´nun önemini kavramış ve eline geçirmek için herşeyi yapacak duruma gelmiştir. Ordusuyla birlikte işgal ettikleri bu önemli geçiş yerini kendine mal etmesiyle, Huo An liderliğindeki bir grup eğitimli savaşçı imparatora ve ordusuna kafa tutarlar. Yanlarına Roma ordusunun kıdemli askeri General Lucius´u da katan savaşçılar, Roma imparatorluğuyla efsanevi bir savaşa girmek üzere hazırlanırlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • jackie chan varsa bu film izlenir

  • guzel bır flım seyretmeye gıdıyorum

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Oyuncular ve ekip

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