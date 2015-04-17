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Ejder Yuvası
Dragon Nest: Rise of the Black Dragon
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Altera, yıllardır insanların ve elflerin çeşitli canavarlarla yapılan savaşlarına tanık olmuş ve bir şekilde zorluklarla ayakta kalmayı başarmış bir bölgedir. Ancak Siyah ejderha bu huzuru bozmaya ve bölgeyi tekrar savaşa sokmaya uğraşmaktadır. Topladığı kuvvetlerle Altera´ya yönelen bu kötü ejderhaya karşı elfler ve insanlar yeniden birleşir. Ama Altera´nın kurtuluşu, cesur ve genç savaşçı Lambert´in elindedir.
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