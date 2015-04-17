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Ejder Yuvası

Dragon Nest: Rise of the Black Dragon

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Fragmanlar


Ejder Yuvası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Altera, yıllardır insanların ve elflerin çeşitli canavarlarla yapılan savaşlarına tanık olmuş ve bir şekilde zorluklarla ayakta kalmayı başarmış bir bölgedir. Ancak Siyah ejderha bu huzuru bozmaya ve bölgeyi tekrar savaşa sokmaya uğraşmaktadır. Topladığı kuvvetlerle Altera´ya yönelen bu kötü ejderhaya karşı elfler ve insanlar yeniden birleşir. Ama Altera´nın kurtuluşu, cesur ve genç savaşçı Lambert´in elindedir.

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