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Ejderin Doğuşu
Birth of the Dragon
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Çin, Kanada
- Gösterim Tarihi :8 Eylül 2017
Filmin Konusu
Yetiştirdiği öğrenciler ve rol aldığı filmler ile Bruce Lee'nin namı Amerika'da hızla yayılmaktadır. Turnuvaları bir bir kazanan ve dünyanın en iyisi olduğunu düşünen Bruce Lee'ye, Şaolin Manastırı'ndan Amerika'ya gelen dövüş sanatları ustası Wong Jack Man meydan okur. Lee'nin Amerikalı genç öğrencisi Steve, iki usta arasında, yapacakları dövüş için arabulucu rolü üstlenir ve ikisiyle de dost olur. Bu esnada Steve'in sevdiği kız, mafyanın eline düşer. Bruce Lee ve Wong Jack Man, Steve'i ve kız arkadaşını kurtarmak için suç çetesine karşı güçlerini birleştirirler.
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