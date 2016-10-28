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Ekşi Elmalar

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Fragmanlar


Ekşi Elmalar
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve birbirinden güzel kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) 1970'li yılların sonunda Hakkari'de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.

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Yorumlar

  • Film bir cagan irmak filmi gibi icimize oturdu ama aglatmadi, hos bir filmdi, politik oge hic yoktu, hayata dokunan kareler vardi, pat diye bitti ama guzel bir tat birakti.

  • Güzel film olmuş.sinemda seyredilmeyi hakediyor.

  • Yilmaz Erdogani sevmesem de, filmi yine cok guzeldi.

  • Filmi izledim çok güzel bir film. Tavsiye ederim. Yılmaz Erdoğan bu işi biliyor. Yılmaz Erdoğan hakkında ortalıkta yayılan iddialar inşallah gerçek değildir. Ne iddiası diyen bilmeyen VARSA. PKK\'ya para aktardığı iddiası. Eğer gerçekse, bizim paralarımızı PKK\'ya aktarıyorsa zehiri zıkkım olsun bu milletten kazandığı paralar. Yok bu iddialar yalansa zaten Allah görüyor.

  • Başarılı bir Yılmaz Erdoğan filmi. Önce güldürüp sonra ağlatıyor. İzlenmeli.

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Oyuncular ve ekip

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