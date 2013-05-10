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Eksik Sayfalar

Eksik sayfalar

1 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Eksik Sayfalar
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sekiz üst düzey yönetici, dolandırıcılık suçuyla yargılanmaktadır. Bu yargı sürecinde, bir gün kendilerini bir ofiste bulurlar. Kendini “Patron” olarak tanıtan gizemli bir adam onları karşılaşmadıkları gerçeklerle yüzleştirecektir. Yöneticiler hayatta kalmak için her şeyi yapmaya razıdırlar. Son derece teknolojik olan bu ofis, onları bırakmak niyetinde değildir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • filmi izlemeye gerek yok. konusundan anlaşılıyor ki yabancı filimden alınan konusundan başka bir şey değil... al kopyala yapıştır biraz üretken olmalıyız...

  • konusu çok ilginç. tabii ki bi başyapıt olmaz ama yine de izlenebilir

  • alışık olduğunuz yerli yapımların dışında birşey olduğu kesin.

  • bana küp filmini hatırlattı. hem konusu hem de fragmanıyla

  • bu filmin neden hiç reklamı yapılmadı? daha yeni gördüm böyle bi filmin vizyona girdiğini. üstelik tüm diğer türk filmlerinden çok daha farklı görünüyor

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Oyuncular ve ekip

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