Eksik Sayfalar
Eksik sayfalar
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sekiz üst düzey yönetici, dolandırıcılık suçuyla yargılanmaktadır. Bu yargı sürecinde, bir gün kendilerini bir ofiste bulurlar. Kendini “Patron” olarak tanıtan gizemli bir adam onları karşılaşmadıkları gerçeklerle yüzleştirecektir. Yöneticiler hayatta kalmak için her şeyi yapmaya razıdırlar. Son derece teknolojik olan bu ofis, onları bırakmak niyetinde değildir.
Galeri
Yorumlar
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filmi izlemeye gerek yok. konusundan anlaşılıyor ki yabancı filimden alınan konusundan başka bir şey değil... al kopyala yapıştır biraz üretken olmalıyız...
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konusu çok ilginç. tabii ki bi başyapıt olmaz ama yine de izlenebilir
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alışık olduğunuz yerli yapımların dışında birşey olduğu kesin.
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bana küp filmini hatırlattı. hem konusu hem de fragmanıyla
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bu filmin neden hiç reklamı yapılmadı? daha yeni gördüm böyle bi filmin vizyona girdiğini. üstelik tüm diğer türk filmlerinden çok daha farklı görünüyor