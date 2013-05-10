Eksik sayfalar

Sekiz üst düzey yönetici, dolandırıcılık suçuyla yargılanmaktadır. Bu yargı sürecinde, bir gün kendilerini bir ofiste bulurlar. Kendini “Patron” olarak tanıtan gizemli bir adam onları karşılaşmadıkları gerçeklerle yüzleştirecektir. Yöneticiler hayatta kalmak için her şeyi yapmaya razıdırlar. Son derece teknolojik olan bu ofis, onları bırakmak niyetinde değildir.