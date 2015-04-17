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Eksik

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Eksik
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Eksik, ’80 darbesi sonrası, parçalanan bir ailenin, 30 yıllık ayrılık sürecine ışık tutmaya çalışırken, bir anne (Melek) ve birbirinden ayrı büyümek zorunda kalan iki oğlu (Türker ve Devrim) arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Üçünün de yıllarca derinlerde sakladıkları özlemle karışık öfkelerine, geçmişte kalmış bir kırılmanın parçalarını birleştirme çabalarına ve hayatlarında ilk kez yüzleşmelerine tanıklık etmeyi amaçlıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • merakla bekliyorum )

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