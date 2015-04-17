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Eksik
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Eksik, ’80 darbesi sonrası, parçalanan bir ailenin, 30 yıllık ayrılık sürecine ışık tutmaya çalışırken, bir anne (Melek) ve birbirinden ayrı büyümek zorunda kalan iki oğlu (Türker ve Devrim) arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Üçünün de yıllarca derinlerde sakladıkları özlemle karışık öfkelerine, geçmişte kalmış bir kırılmanın parçalarını birleştirme çabalarına ve hayatlarında ilk kez yüzleşmelerine tanıklık etmeyi amaçlıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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merakla bekliyorum )
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