Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Almanya, Türkiye
- Gösterim Tarihi :4 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Süre :88 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
Her açıdan gittikçe büyüyen, ne büyümesi ne de nüfus artışı durdurulamayan bir şehir İstanbul. 1980'de yapılan ilk metropolitan planlamasında kentin kaldırabileceği nüfus 5 milyon olarak belirlenmişken bugün İstanbul 15 milyonu aşan nüfusuyla, halen önlemeyen bir artışın ve iştah kabartan yeni uydu kentlerin merkezi konumunda.
İmre Azem imza attığı bu ilk uzun metrajlı belgeselinde, seyircileri yıkık gecekondu mahallelerinden gökdelenlerin zirvesine, son yılların büyük projesi Marmaray’dan ihale aşamasındaki üçüncü köprü projesine kadar İstanbul’un yeni rant mekanlarını, ve tüm bu senaryolar arasına sıkışan kent insanlarını beyazperdeye taşıyor.
Galeri
Yorumlar
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biraz sıkıcı ama anlattığı konu güzel.
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Belgeselseverler için kaçırılmaması gereken bir yapım. 7/10
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bir harita mühendisi adayı olarak ekümenopolisi ilgiyle bekliyorum.umarım samsunda da gösterime girer.bu tarz belgeseller kentlerin talanına karşı halkın yaşam alanlarına dair söz söyleme hakkını farketmesi açısından çok önemlidir.umarım kentleşme üzerine daha fazla belgesel çekilir.
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Bu belgesel bir ilki gerçekleştirmiş ve uzaktan seyretiğimiz tüm gelişmeleri uzaktaki haberler olmaktan çıkarıp somut gerçeklere çevirmiş.Çok başarılı olur umarım..
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bu belgeseli 1000 kişi izlerse şanslı sayarım :(